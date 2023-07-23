الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" تكشف سر اعتذار مرتضى ونجله عن السفر للسعودية مع بعثة الزمالك

أحمد مرتضى عضو مجلس
أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك

‏رفض أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السفر كرئيس بعثة فريق الزمالك لكرة القدم المشارك في البطولة العربية للأندية التي تنطلق خلال أيام قليلة بالسعودية.

وكشف "الدستور" أسرار عدم سفر المستشار مرتضي منصور وأحمد مرتضي للسعودية،  وهو حرصهما على التواجد بالقاهرة لإتمام الصفقات الجديدة وإجراء المفاوضات السرية مع بعض مسئولي الأندية لسرعة إتمام الصفقات المطلوبة لقيدها في قائمة الفريق للموسم الجديد.

بجانب حرص مرتضى وأحمد على التواجد في القاهرة لإنهاء الأزمة المالية وتوفير الدولارات لتجهيز غرامات اللاعبين محمود عبد الرازق شيكابالا وبنجامين اتشمبونج التي اقرتها الفيفا  ضد الزمالك من أجل سرعة تسديد الغرامات ورفع قرار الفيفا بحذر القيد في قائمة الزمالك الموسم الجديد.

وكشف "الدستور" أن أحمد مرتضى رفض السفر مع بعثة الزمالك المشاركة في البطولة العربية للأندية بالسعودية رغم اختيار مجلس الإدارة بالاجماع له ليكون رئيسا لبعثة الفريق في السعودية.

ومن جانب آخر، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالنزول بالحمل البدني خلال المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص أوسوريو على وضع برنامج تدريبي بدني خاص للفريق على هامش مران اليوم خوفا من تعرض اللاعبين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وخاض الفريق تقسيمه قوية، شهدت  تنفيذ بعض الجمل الفنية على مستوى الهجوم والدفاع، بجانب التركيز على بدء الهجمة من الخلف والضغط على المنافس.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

اتحاد المنستيري التونسي إدارة نادي الزمالك البطولة العربية للأندية المستشار مرتضى منصور احمد مرتضى بعثة الزمالك

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