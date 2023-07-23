تحرير 190 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين، المهندس وصفي عبدالله الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 132 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 29 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 34 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

- تحرير 21 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين

وتحرير 21 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و20 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 9 محاضر للتصرف في 347 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 17جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم قبل بيعها في السوق السوداء.

- تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية

في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 2 محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

حيث تم ضبط 40 جوال دقيق فاخر زنة الجوال 25 كجم، و تحرير جنحة ضد أحد المسئولين عن محلات بيع الأسمدة الزراعية لحيازته وبيعه كيماويات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 جركن مواد كيماوية ،وتحرير 2 جنحة للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها وتم ضبط (1050) علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع

كما تم تحرير 2 جنحة للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع أنواع مختلفة المعسل مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط 49 عبوات مختلفة الأحجام من المعسل مجهول المصدر ،وتحرير 5 جنح ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لقيامهم ببيع السجائر بأسعار ازيد من السعر الرسمي المقرر من الشركة.

- تحرير 16 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية

وتحرير 16 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية ،وتحرير 13 جنحة للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

كما تم تحرير 7 محاضر ضد المسئولين وأصحاب مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ومخالفة التعليمات الخاصة بالتشغيل، ومحضر لأحد المسئولين عن إدارة طلمبة رصيف بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم حصولة على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية وتم ضبط 100لتر سولار و100لتر بنزین 80بؤخزانات الطلمبة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على جهات التحقيق المعنية.