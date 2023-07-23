ليكيب: "مبابي" رفض عروض الدوري السعودي

كشفت صحيفة “ليكيب" الفرنسية، عن موقف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من عروض الدوري السعودي.

وكانت التقارير أكدت أمس، عن وصول عرض من الهلال السعودي لضم مبابي مقابل راتب كبير يصل إلى 400 مليون يورو على موسمين.

وقالت الصحيفة، إن مبابي رفض جميع عروض السعودية التي قدمت له.

وأعلن النادي الفرنسي استبعاد كيليان مبابي من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وبعد إعلان كيليان مبابي عدم تجديد عقده مع باريس سان جرمان، إلى ما بعد 2024، بدأت الحرب بين الطرفين، ورغبة سان جرمان بالتمديد لمبابي حتى 2025، على الأقل.