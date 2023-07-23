قبل انطلاقه.. ننشر البرنامج الكامل لفعاليات وأنشطة معرض بورسعيد للكتاب

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة السادسة من معرض بورسعيد للكتاب، المقرر إقامته خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري، على أن يستمر حتى 1 أغسطس المقبل، أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن يفتتح معرض بورسعيد للكتاب أبوابه يوميا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا، بعد أن يفتتحه كل من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في السادسة مساء اليوم الأحد، والذي تنظمه الهيئة أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، بحضور عدد من قيادات المحافظة.

ويشارك في الدورة السادسة من معرض بورسعيد للكتاب ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، وتتواجد في المعرض مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي تضم إصدارات متنوعة من إصدارات هيئة الكتاب تبدأ اسعارها من جنيهًا واحدًا وصولا إلى 20 جنيهًا.

ويصاحب المعرض برنامجا ثقافيا وفنيا وعدة أنشطة للأطفال نستعرضها كالتالي:

وبحسب الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ فإن معرض بورسعيد للكتاب، يعد كرنفالًا ينتظره سنويًا أهالي المحافظة، لما يصاحبه من برنامج ثقافي وفني ونشاط للطفل، تقدمها وزارة الثقافة على مدار أيام المعرض، موضحا أن معرض بورسعيد للكتاب، يعد من أهم الفعاليات التي تقام على أرض المدينة الباسلة، للإسهام في نشر المعرفة بين جموع المواطنين، واستكمال رسالة التنوير، وبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في الدورة الـ6 للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من إصدارات الهيئة، بكافة سلاسلها الألف كتاب الثاني، دراسات أدبية، إبداعي عربي، أدباء القرن العشرين، نجيب محفوظ، وسلسلة ما، وتاريخ المصريين، والفنون الشعبية.