الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عروض وحفلات غنائية.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي في دورته الأولى

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إن مهرجان العلمين الترفيهي يشهد حالة من الزخم والحضور الكبير منذ انطلاقه يوم 13 يوليو الجاري.

وأضاف أن المهرجان يشهد حضور أعداد كبيرة جدًا تزامنًا مع عطلات نهاية الأسبوع، حيث شهد حفل الفنان تامر حسني حضورًا كبيرًا جدًا وانعكس في اليوم التالي على سواحل وشواطئ العلمين الجديدة والقرى المجاورة لها.

وتابع: "هناك أنشطة أخرى مستمرة في الفترة الأخيرة مثل عروض طائرات rc التي تحقق حالة من الإبهار لكل الحاضرين والمواطنين، بالإضافة إلى رياضة القفز بالمظلات واستعداد الشواطئ الخاصة بالمدينة لانطلاق عدد من البطولات منها بطولة البادل والكرة الشاطئية".

كما أشار إلى أن مهرجان العلمين سيشهد تنظيم عدد من الفعاليات الغنائية مثل حفلات لمطربين مثل أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم، مضيفًا: "كان لنا جولة بالأمس في ممشى العلمين الجديدة وشاهدنا عددًا من الجمهور الحاضرين المتابعين للأنشطة والفعاليات من داخل المواقع نفسها وشاشات العرض الموجودة في الخارج أمام المولات وفي الطرق والممشى الخاص بمدينة العلمين الجديدة".

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