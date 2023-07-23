الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يؤثر على المخ.. استشارى طب الأطفال يكشف خطورة الجديرى المائى

الجديري المائي
الجديري المائي

قال الدكتور عمرو سالم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجديري المائي هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق النفس والرذاذ.

وأضاف سالم خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه في أول يومين من الإصابة يسبب هذا الفيروس أعراض برد عادية، مثل الخمول وفقدان الشهية وارتفاع درجات الحرارة، ولا يظهر الطفح الجلدي في البداية.

وتابع: "في فترة أول يومين قبل ظهور الطفح الجلدي يكون الطفل معديًا، وقد ينقل الطفل العدوى للحضانة كلها، ويظل الطفل معديًا حتى ينشف الطفح الجلدي تمامًا"، لافتًا إلى أن الجديري المائي قد يصيب الفم والعين والشعر.

وحول ما إذا كان هناك حالات شديدة الخطورة، قال: "لا توجد هذه الحالات إلا لدى البعض في أعمار معينة، وفي ظل الحصول على علاج معين يضعف المناعة، وبالتالي يتفاقم الفيروس ويؤدي إلى أعراض جانبية تفوق ما يحدث في الجلد، ولكن هذه الأمر يحدث بنسبة بسيطة جدًا، وذلك يحدث عند الأطفال وكبار السن، ومن يحصلون على أدوية مناعة، ومن هذه الأعراض الخطيرة الالتهاب على المخ". 

وشدد على أنه في بداية الإصابة يجب ألا يستحم الطفل في أول 5 إلى 7 أيام من ظهور الحبيبات، كما يجب أن تغسل ملابسه بمفردها وألا يستخدم أي مواد كيميائية تزود الهرش.

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