الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مركز معلومات المناخ يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي فهيم

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن حالة الطقس التي نشهدها في الوقت الحاضر غير طبيعية، موضحًا أن ذلك يرجع إلى ظاهرة التغيرات المناخية في المقام الأول.

وأضاف فهيم خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر كان لها دور كبير خلال قمة المناخ Cop27، حيث إنها رفعت صوتها وصوت كل الدول النامية من أجل وقف كل الظواهر المناخية عن طريق خفض انبعاثات الغازات الحرارية الناتجة عن الدول الصناعية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية خلال شهر مايو، ولكن لم يكن الطقس بهذا السوء مثلما يحدث الآن، إذ إننا في شهر أبيب الذي يعرف بكونه أحر شهر بالعام وسينتهي يوم 7 أغسطس، وتنتهي معه الموجة الحارة.

وتابع: "هناك مرتفع جوي كبير فوق البحر المتوسط أحدث ما يعرف بالقبة الحرارية، التي تمنع خروج الحرارة خلال فترة الليل، وهذا ما يبرر سبب شعورنا بالحر خلال الساعات المتأخرة من الليل وهذا عكس الطبيعي".

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