نادر نسيم: كلمة السيسي في ذكرى 23 يوليو تؤكد المضي قدما في استكمال مسيرة الثورة المجيدة

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا: تلك الثورة ستظل محفورة في قلوب المصريين، لما حققته من حماية للوطن وتحريره والحفاظ على مقدراته والانتصار على الاحتلال والاستعمار الغاشم.

وأشار نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما حققته ثورة 23 يوليو من إنجازات وأهداف نبيلة في إرساء العدالة والمساواة والحرية والحفاظ على مقدرات الوطن، والانطلاق نحو الصناعة الوطينة والإصلاح الزراعي والبنية التحتية والسد العالي.

وقال النائب نادر نسيم: نجاحات ثورة 23 يوليو ما زالت باقية حتى اليوم، مشيرا إلى أنها كشفت عن العلاقة والترابط بين الشعب وقواته المسلحة العظيمة، ا فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن.

ولفت وكيل دينية الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تؤكد المضي قدما في استكمال مسيرة يوليو بعد أن نجحت الدولة أيضا في ثورة 30 يونيه في القضاء على الإرهاب، والبدء في مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمته بمناسبة الذكري الـ 71 لثورة 23 يوليو: "نتوجه إلي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتحية إجلال وتقدير قائد الثورة.. وتحية اعتزاز إلى الرئيس محمد نجيب الذي تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن.. وللرئيس البطل محمد أنور السادات الذي أدى الأمانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها".

وتحتفل الدولة المصرية اليوم الأحد، بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو والتي تمكنت من تأميم قناة السويس:

- استرداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي.

- السيطرة على الحكم في مصر وسقوط الحكم الملكي.

- إجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر إلى إيطاليا.

- إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية.

- توقيع إتفاقية الجلاء بعد أربعة وسبعين عاما من الاحتلال.

- بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين.

- إلغاء دستور 1923 في ديسمبر 1952.

- إعلان اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية في 18 يونيه 1953 كأول رئيس للجمهورية المصرية.

- الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية:

- تعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة الذين عانوا اشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية.

- أسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952.

- قضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها.

- مصرت وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب.

- إلغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري.

- قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل.

- حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي.

- قضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.