الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات نظافة وإزالة تعديات ورصف طرق وإنشاء محاور جديدة بكفر الشيخ

رصف الطرق
رصف الطرق

شهدت مدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات منها حملات نظافة، ورفع كفاءة الحدائق، وأعمال رصف وتمهيد طرق، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، وإنشاء محاور جديدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية القرضا، التابعة لقرية الحمراوي، حيث تم إزالة حالة التعدي من المهد حتى سطح الأرض، وهي عبارة عن أسوار من بلوكات الطوب الأبيض ، وتم تسليم الأرض إلى جهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، بحضور أيمن شلبي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وأحمد فتحي، رئيس قرية الحمراوي، ورجال قسم الإزالات والإشغالات بقرية الحمراوي، ومندوب الجمعية الزراعية، وفني الإدارة الهندسية بالقرية.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل باستكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلت النهائية بالحارة الشمال بشارع المحكمه بطول 1100 م وعرض 20م بداية من رافد الدولي وحتى مدخل المساكن الشرقية ضمن وتركيب بلاط الانترلوك علي جانبي الطريق.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول استمرار أعمال المحاور المرورية الجديدة، وتطوير الميادين، وتشغيل طبقة السن مع الفرد ورش المياه والدمك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، كما تابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة بكنس ومسح الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات ، تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة ومسح طبان الطرق وتحميل المخلفات الي المقالب العمومية.

وتابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال منظومة النظافة العامة، وأعمال رفع كفاءة الإنارة والاهتمام بكافة أحياء، وشوارع مدينة سيدي غازي، ورفع تجمعات القمامة من النقاط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي، إضافة لرفع كفاءة حديقة الميدان ضمن خطة أعمال الصيانة الجارية من قص وتهذيب وري الاشجار والنجيلة.

الحامول بلطيم رصف الطرق حملة نظافة كفر الشيخ

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