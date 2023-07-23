الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة قتل شاب لسرقته فى بولاق الدكرور

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقته ببولاق الدكرور.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة قتيل داخل شقته بدائرة القسم. وتوصلت تحريات مفتش فرقة الغرب إلى أن شخصين وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن ضبطهما.

كما بينت تحريات رئيس مباحث بولاق الدكرور أن المتهمين اتفقا على سرقة القتيل بشراء أقراص مخدرة، وتوجه أحدهما إلى شقة المجني عليه ودس المخدر في مشروب، ولدى شعور المجني عليه بعدم الاتزان، اتصل بالمتهم الآخر وقيداه بحبل، وطلبا منه الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة به، وخشية افتضاح أمرهما كتما أنفاسه، مما أدى إلى وفاته.

استولى المتهمان على (مبلغ مالي- 3 كروت ائتمان- هاتف محمول)، وسحبا مبلغا ماليا من الكروت المستولى عليها، كما أرشدا عن (كروت الائتمان والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه)، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

إحالة عاطلين قتل شاب بولاق الدكرور

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