بن مبارك: هناك علاقات تاريخية تربط اليمن مع العراق (فيديو)

قال أحمد بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، إن هناك علاقات تاريخية تربطنا مع العراق.

وأكد وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن زيارته بغداد هي مقدمة للارتقاء في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة للتشاور السياسي مع العراق.

وأضاف بن مبارك أن هناك استعدادًا لتحقيق متطلبات السلام في اليمن، منوهًا بأنه تم الاتفاق على ضرورة تفعيل اللجان وأطر التعاون مع العراق، خاصة أنه يلعب دورًا إيجابيا كبيرًا في القضايا الخاصة باليمن.