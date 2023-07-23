الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدّم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ونواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، بأسمى آيات التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والرَّخاء والنّماء.

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره واعتزازه بالشعب المصرى الذى تلاحم فى ثورة 23 يوليو مع قواته المسلحة وسطروا بذلك لمصر بزوغ عهد جديد سيظل التاريخ يذكره بأحرف من نور، حيث استطاعت الثورة إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق العزة والكرامة والاستقلال لشعب مصر العظيم، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أحدثته الثورة من تغييرات فى المنطقة العربية والإفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها فى حياة كريمة.

أعضاء هيئة التدريس الاقتصادية والاجتماعية الإنجازات الثقافية

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