الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد حسين: العراق يدعم أى جهد سياسى يدفع لاستقرار الأوضاع فى اليمن

فؤاد حسين
فؤاد حسين

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، إن العراق يدعم أي جهد سياسي يدفع لاستقرار الأوضاع في اليمن.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الأحد، أن العراق مستعد لأن يكون جزءًا من الحل للمشاكل في المنطقة، فالعراق ذو علاقة جيدة مع كل الأطراف.

وأضاف أن علاقات العراق الطيبة تمكنها من التدخل لتحقيق السلام بـ اليمن، كما ندعم ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية باليمن، مشيرًا إلى أن بغداد ترحب بجهود جمع الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات.

وتابع أنه يجب تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لليمن، فيما نتطلع لإرسال وفد عراقي إلى اليمن لمتابعة أوضاع الجالية العراقية، منوهًا أن العراق مستعد للتحرك ليكون جزءًا من حل الأوضاع في اليمن.

العراق الأوضاع في اليمن وزير الخارجية العراقي

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