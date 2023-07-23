الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

الدكتور مصطفى عبدالخالق
الدكتور مصطفى عبدالخالق

بعث الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

 وجاء نص البرقية كالتالي "يطيب لى أن أبعث لفخامتكم مهنئًا بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازًا وطنيًا مضيئًا حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الاستعمار،   إن الأمة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة فى مسيرة البناء والإصلاح، بسواعد أبنائها ورجال جيشها المخلصين لبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير".

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للقوات المسلحة قادة وضباطًا وضباط صف، والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

3 يوليو الإحتفال بالذكرى الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو الأعلى للقوات المسلحة الأعلى للجامعات التخصصات التخصصات المختلفة

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