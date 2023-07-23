الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيدة انتصار السيسى: ثورة 23 يوليو كانت تتويجًا لنضال قواتنا المسلحة

انتصار السيسي
انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت السيدة انتصار السيسي: «تمر اليوم الذكرى الواحدة والسبعون لثورة الثالث والعشرين من يوليو التي أسست لجمهوريتنا الأولى.. ثورة 23 يوليو أسهمت في تغيير الحياة بشكل جذري وأنهت الاستعمار وقضت على الفساد».

وأضافت زوجة الرئيس: «ثورة 23 يوليو كانت تتويجًا لنضال وطني لا مثيل له قامت به قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم».

السيدة انتصار السيسي ثورة 23 يوليو

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