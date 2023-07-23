كشف ملابسات فيديو اعتزام سيدة إلقاء نفسها من شرفة بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسيدة في أثناء محاولتها إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.

وبفحص الفيديو، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من كل من، زوج السيدة المُشار إليها وأحد الأشخاص "مالك عقار كائن بدائرة القسم"، لمحاولتها إلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها، بسبب خلافات عائلية بينها وزوجها، إلا أنهما قاما بمنعها.

بمواجهة المذكورة أيدت ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.