جمال رائف: ثورة 23 يوليو صفحة بيضاء بتاريخ الوطن تحرر فيها من الاستعمار

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن ثورة يوليو صفحة بيضاء في تاريخ هذه الأمة، والتي تُذكّرنا بما أنجزه الشعب المصري في سبيل أن يحرر هذا الوطن من الاستعمار، ويمضي نحو بناء جمهورية أولى حققت المزيد والمزيد من المكاسب.

وأضاف رائف، عبر مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "إننا الآن نمضي امتدادًا من هذه الجمهورية إلى الجمهورية الجديدة"، لافتًا إلى أن دوافع قيام ثورة يوليو كانت كثيرة ومتعددة، خاصة أن الوضع في الداخل كان مترديا، وأيضًا الحكم كان هشًا للغاية، ولم يكن يلبي تطلعات المواطن المصري.

وأوضح الكاتب الصحفي: إننا شهدنا إقطاعا ينهش في الزراعة المصرية، وانهيارا في المسار السياسي الداخلي المصري، وعدم قدرة على التواجد إقليميًا ودوليًا بما يرتقي بتاريخ الدولة المصرية، وقيمتها، لكن يبقى الفقر والكثير من الأمراض التي عانى منها الشعب المصري.

وتابع: "كل هذه الأمور كانت دافعًا كبيرًا جدًا لانطلاق المواطنين المصريين حتى قبل انطلاق شرارة الثورة للمقاومة"، موضحًا أن الجيش المصري بقى حينها هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الصمود وإنقاذ الوطن، وهذا السيناريو تكرر مجددًا في ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي في كلمته باحتفال ثورة يوليو أكد أن ثورة 30 يونيو هي امتداد لثورة 23 يوليو، وأن الجمهورية الجديدة هي أيضًا امتداد للجمهورية الأولى.