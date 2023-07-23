الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال رائف: ثورة 23 يوليو صفحة بيضاء بتاريخ الوطن تحرر فيها من الاستعمار

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن ثورة يوليو صفحة بيضاء في تاريخ هذه الأمة، والتي تُذكّرنا بما أنجزه الشعب المصري في سبيل أن يحرر هذا الوطن من الاستعمار، ويمضي نحو بناء جمهورية أولى حققت المزيد والمزيد من المكاسب.

وأضاف رائف، عبر مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "إننا الآن نمضي امتدادًا من هذه الجمهورية إلى الجمهورية الجديدة"، لافتًا إلى أن دوافع قيام ثورة يوليو كانت كثيرة ومتعددة، خاصة أن الوضع في الداخل كان مترديا، وأيضًا الحكم كان هشًا للغاية، ولم يكن يلبي تطلعات المواطن المصري.

وأوضح الكاتب الصحفي: إننا شهدنا إقطاعا ينهش في الزراعة المصرية، وانهيارا في المسار السياسي الداخلي المصري، وعدم قدرة على التواجد إقليميًا ودوليًا بما يرتقي بتاريخ الدولة المصرية، وقيمتها، لكن يبقى الفقر والكثير من الأمراض التي عانى منها الشعب المصري.

وتابع: "كل هذه الأمور كانت دافعًا كبيرًا جدًا لانطلاق المواطنين المصريين حتى قبل انطلاق شرارة الثورة للمقاومة"، موضحًا أن الجيش المصري بقى حينها هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الصمود وإنقاذ الوطن، وهذا السيناريو تكرر مجددًا في ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي في كلمته باحتفال ثورة يوليو أكد أن ثورة 30 يونيو هي امتداد لثورة 23 يوليو، وأن الجمهورية الجديدة هي أيضًا امتداد للجمهورية الأولى.

ثورة يوليو ثورة يوليو 1952 صفحة بيضاء تاريخ الوطن تحرر فيها من الاستعمار الاستعمار جمال رائف

مواد متعلقة

"جمهور بالآلاف".. موفدة "إكسترا نيوز" تصف كواليس حفل تامر حسنى بالعلمين الجديدة

خبير: زيادة نصيب مصر فى السياحة بنسبة 25.8% خلال النصف الأول لـ2023

فى ذكرى ميلاده.. معلومات عن مخرج الواقعية عاطف سالم (فيديو)

محمد رياض: الدورة 16 لمهرجان المسرح مهمة وثرية جدًا

"إكسترا نيوز" ترصد موقعًا أمريكيًا يشيد بالسياحة فى مصر (فيديو)

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

تداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب (فيديو)

على قطب يكشف تأثيرات التغيرات المناخية على مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

انفجار تكييف.. تفاصيل مصرع 2 فى حريق شقة الوراق

سرقوا الشقة وهو مسافر.. تفاصيل اقتحام منزل بالمعادى

حملة تموينية لمواجهة زيادة أسعار السجائر بالقليوبية

عروض جوية فى سماء العلمين احتفالًا بثورة 23 يوليو (صور)

جامعة بنها تطلق مبادرة "إحنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية