المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تحصل على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023









أعلن معهد التخطيط القومي عن حصول المجلة المصرية للتنمية والتخطيط العلمية المحكمة والتى تصدر عن المعهد منذ عام 1993 ، على أعلى التقييمات من المجلس الأعلى للجامعات، حيث حصلت المجلة على تقييم ٧/٧ في التقييم السنوى الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

وصرح أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط هي دورية علمية ربع سنوية محكمة، وتعد أحد القنوات الرئيسية لنشر البحوث والدراسات التي يعدها أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد أو الباحثون من الخارج.

ولفت العربي إلى أن المجلة المصرية للتخطيط والتنمية تنشر الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لاحتياجات الباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا، وتُعنى بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بقضايا التخطيط والتنمية، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية المعاصرة إلى جانب ترجمة لبعض البحوث والدراسات الأجنبية، فضلاً عن تقديم عرض موجز للدراسات والأبحاث التي ينجزها المعهد، وكذلك مستخلصات الأوراق البحثية التي تُقدم في مؤتمرات وندوات علمية اقليمية وعالمية ، وعروض للتقارير العالمية الحديثة ، كذلك عروض الكتب الحديثة الهامة ونتائج المؤتمرات العلمية الإقليمية والعالمية .

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تحرير المجلة ، كذلك هيئتها الإستشارية ، يضمان نخبة من الأكاديميين وخبراء التنمية المرموقين محلياً ودولياً ، بما يعزز الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية المتميزة فى تطوير المجلة وتعظيم الأثر المأمول من محتوياتها لدعم التنمية والتخطيط ، ودور الجماعة العلمية والبحثية فى المجتمع .

وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، ويأتى فى صدارتها تحكيم البحوث والدراسات من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية فى مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة .

وتتوجه المجلة بإسهاماتها إلى جمهور عريض من المستفيدين والشركاء والمعنيين يشمل أعضاء هيئات التدريس والباحثين في الجامعات ومعاهد البحث العلمي، ومراكز الفکرالإقليمية والدولية – Think Tanks، وقيادات أجهزة التخطيط وإدارة التنمية وصناع السياسات العامة، فضلاً عن خبراء التنمية والتخطيط وصنع السياسات، ومنظمات قطاعات الأعمال العامة والخاصة والمشترکة، ومنظمات المجتمع المدني الأهلية غير الحكومية، علاوة على المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة المتنوعة.

وفى هذا الصدد، يسر معهد التخطيط القومي دعوة السادة الباحثين والمهتمين بمجالات التنمية والتخطيط إلى نشر أوراقهم البحثية في المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التي تعتبر من أوائل الدوريات العربية المتخصصة في تناول وعرض قضايا التخطيط والتنمية في مصر والمنطقة العربية، فضلا عن قضايا ومتغيرات التنمية في العالم على وجه العموم.