الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يلتقى الطلاب المبتعثين الدارسين بالمملكة المتحدة ضمن خطة البعثات وبرنامج نيوتن مشرفة

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

 

 

التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الطلاب المبتعثين بالمملكة المتحدة ضمن خطة البعثات، وبرنامج نيوتن مشرفة والحاصلين على منح دراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM للفتيات وكذلك الدارسين ضمن مشروع "شراكة البحوث والتعليم متعدد التخصصات" في إطار برنامج Going Global Partnership والذى يدعمه المجلس الثقافي البريطانى بالقاهرة وكان اللقاء  بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن، بحضور د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وأ/ شيماء البنا رئيس البرامج العلمية في المجلس الثقافي البريطاني بمصر.

وجاء اللقاء ضمن الزيارة التي يقوم بها د. أيمن عاشور على رأس وفد مصري رفيع المستوى من مجموعة من القيادات الجامعية وقيادات الوزارة لبريطانيا؛ بهدف الاطلاع على الخبرات البريطانية في مجال التوظيف وربط الخريجين بسوق العمل، والتعرف على أحدث ما وصلت إليه الجامعات ومراكز التطوير المهني البريطانية وآليات عملها، ضمن مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف".

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي تم إطلاقها في ٧ مارس ٢٠٢٣، والتي تتصدى لكل التحديات التي تواجه الطلاب، وتطرح مسارات جديدة للتعليم العالى وربط برامجه بسوق العمل.

وأشار د. أيمن عاشور إلى المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية (التكامل، التخصصات البينية والتواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكل المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية.

وأضاف الوزير أن الهدف من التخصصات البينية هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، موضحًا أن تداخل التخصصات يمكن أن يكون في نفس المجال أو بين عدة مجالات وتخصصات مختلفة بطريقة مرنة لاستيعاب الاختلافات بين الجامعات.

كما أشار د. أيمن عاشور إلى ضرورة إحداث تغيير جذرى في نظام الابتعاث وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة في البحث العلمى، وذلك بالتوجه إلى الابتعاث في دورات قصيرة الأجل ذات هدف وموضوع علمي محدد يقوم على الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع أعلى الجامعات والمؤسسات البحثية فى التصنيفات العالمية.

وفى حواره مع الطلاب، استعرض الوزير خلاصة خبراته العلمية والعملية، مؤكدًا ضرورة التجديد والابتكار عند العودة لخدمة الوطن بعد انتهاء مدة الابتعاث، وأن يكون هذا العطاء قائما على الاستفادة من خبراتهم فى تحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلى والإقليمي.

من جانبه، لفت د. مصطفى رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يتبنى حاليًا منظومة جديدة؛ بهدف إحداث تغيير جذري يتصدى للفكر التقليدي في اعتماد الشهادات، مشيرًا إلى إطلاق البنك القومي للمعامل والأجهزة والذى يتميز بإتاحة الإمكانيات للجامعات المصرية لتعديل وإضافة المعامل الموجودة لديها والأجهزة بها، كما يتميز بإمكانية استخراج التقارير الإحصائية لمتخذي القرار.

وأكدت د. رشا كمال أهمية التعاون بين المكتب الثقافي المصري بلندن والمجلس الثقافي البريطاني بمصر في الاستفادة من رابطة الخريجين الخاصة بالمجلس الثقافي البريطاني، وكذا الاستفادة من كوادر المصريين المتخصصين في التخصصات العلمية المختلفة في المشاركة بخبراتهم فى تنفيذ الخطة  الوطنية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تحقيق التطوير التنموي في الأقاليم المختلفة وفقا للتحالفات الإقليمية للجامعات، مؤكدة ضرورة الاستفادة أيضًا من مخرجات البعثات السابقة التي قدمتها الدولة لأبنائها الطلاب في التنمية المستدامة لافتة إلى أهمية البحث العلمي؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في المجتمع بمختلف المجالات والتخصصات.

 

أيمن عاشور وزير التعليم العالي
أيمن عاشور وزير التعليم العالي
FB_IMG_1690103407422
FB_IMG_1690103407422
FB_IMG_1690103401182
FB_IMG_1690103401182
التعليم العالي والبحث العلمي التطوير المهنى التعليم العالي التدريب والتأهيل الثقافي البريطاني التكنولوجيا التكنولوجي الخبرات البريطانية

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

تسليم 9024 شقة للموظفين بمشروع "زهرة العاصمة"

المشدد 15 عامًا لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

رئيس جامعة الأزهر: نطور من كلياتنا لنقلل الاغتراب ونساعد فى خدمة المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية