الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الرئيس الأوكرانى يتعهد بالرد بعد ضربات روسية على أوديسا

زيلينسكي
زيلينسكي

تعهد فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، بالرد على القوات الروسية بعد أن هاجمت موسكو ميناء أوديسا التاريخي بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل شخص وإلحاق أضرار بكاتدرائية أرثوذكسية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما طالب بانعقاد "مجلس حلف شمال الأطلسي- أوكرانيا" لمناقشة الوضع الأمنى فى البحر الأسود، وقال إنه تحدث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، حول تنفيذ الاتفاقيات التي توصلوا إليها في قمة الحلف فى فيلينوس، منوهًا إلى أن أولويات بلاده هي الانضمام إلى الحلف في أقرب وقت ممكن بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية، وذلك فقط ما سيضمن بشكل كامل التحقيق الأمني والسلام لأوروبا بأكملها.

جدير بالذكر أن القوات الروسية قصفت مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية، فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص، في هجوم نُفّذ قبل ساعات من اجتماع بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

 

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