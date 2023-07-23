عضو "إفريقية النواب" يطالب بمحاكمة مرتكبى حرق المصحف فى السويد

بعد تكرارها

أدان النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بشدة موقف الحكومة السويدية من تكرار حرق المصحف واصفاً هذه الواقعة بالفعل المخزي الذى يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، مؤكداً أن هذه الجريمة النكراء تتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب ويجب محاكمة من ارتكبوها بعد تكرارها.

وقال "الوليلى" فى بيان أصدره اليوم، إن تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، تمثل ظاهرة خطيرة خاصة أنها تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بسرعة إصدار قانون دولي لتجريم الإساءة للمقدسات والكتب السماوية.

- المجتمع الدولى تقع على عاتقه مسئولية منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية

وقال "الوليلي" إن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسئولية منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات ومحاكمة كل من يقومون بمثل هذه الجرائم، مؤكداً ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب.

وطالب الدول العربية والإسلامية والإفريقية باتخاذ موقف موحد بمقاطعة جميع المنتجات السويدية ووقف جميع أنواع التعاون الاقتصادى والتجارى مع دولة السويد حتى تعتذر للعالم الإسلامي، وتتعهد بعدم تكرار مثل هذه الجرائم الخطيرة والمرفوضة والتى تهدد الأمن والسلم الدوليين.