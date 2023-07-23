الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معلومات الوزراء: 80% تراجعًا فى واردات الموبايلات المستوردة العام الماضى

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن هناك 80% تراجعًا فى واردات الموبايلات المستوردة العام الماضي.

وأوضح المركز أنه جاء تراجع قيمة واردات الهاتف المحمول في 2022 لتسجل 342 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار في 2021، ليسير بشكل متوازٍ مع جهود مصر لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة الهاتف المحمول، والتي ظهرت بوضوح في افتتاح أول مصنع لشركة "سامسونج" بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة بني سويف، لإنتاج أجهزة التابلت، بجانب مصنع جديد يجري العمل على تنفيذه لإنتاج مختلف السلع الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع أخرى تم التعاقد على إنشائها مع شركات "نوكيا" و"فيفو" و"أوبو".

أجهزة الهاتف المحمول الهاتف المحمول افريقيا والشرق الأوسط أجهزة التابلت الشرق الأوسط ف تعميق التصنيع المحلى

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