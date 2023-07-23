"قوى عاملة النواب" تنتقد موقف الحكومة السويدية والمجتمع الدولي تجاه حرق المصحف

انتقدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، بشدة واقعة حرق المصحف الشريف بالسويد، مؤكدة أن حرق المصحف جريمة تنشر الكراهية ولا تدخل في إطار حرية الرأي.

وقالت "درويش"، في بيانٍ أصدرته اليوم الأحد: "لقد آن الأوان لإصدار قانون دولي لتجريم الإساءة للمقدسات الإسلامية والكتب السماوية".

وأكدت أن واقعة حرق المصحف ليست تعبيرًا عن حرية الرأي بل نشر للكراهية، ولا بد من احترام جميع الكتب المقدسة التي يجب أن يكون لها احترامها.

وأضافت النائبة سولاف درويش، أن هذا الحدث مرفوض من الجميع، وتسييس الحريات الدينية غير مقبول، وعلى أي صعيد يجب احترام الآخر، مشيرة إلى أن احترام الأديان من الثوابت المصرية ولا تقبل النقاش.

وطالبت الدول العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات السويدية، منتقدة الموقف السلبي لحكومة السويد وأيضًا المجتمع الدولي على تخاذله وصمته في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي أدت إلى استياء وغضب شديدين لدى أكثر من ملياري مسلم بمختلف دول العالم.