الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قوى عاملة النواب" تنتقد موقف الحكومة السويدية والمجتمع الدولي تجاه حرق المصحف

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

انتقدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، بشدة واقعة حرق المصحف الشريف بالسويد، مؤكدة أن حرق المصحف جريمة تنشر الكراهية ولا تدخل في إطار حرية الرأي.

وقالت "درويش"، في بيانٍ أصدرته اليوم الأحد: "لقد آن الأوان لإصدار قانون دولي لتجريم الإساءة للمقدسات الإسلامية والكتب السماوية".

وأكدت أن واقعة حرق المصحف ليست تعبيرًا عن حرية الرأي بل نشر للكراهية، ولا بد من احترام جميع الكتب المقدسة التي يجب أن يكون لها احترامها.

وأضافت النائبة سولاف درويش، أن هذا الحدث مرفوض من الجميع، وتسييس الحريات الدينية غير مقبول، وعلى أي صعيد يجب احترام الآخر، مشيرة إلى أن احترام الأديان من الثوابت المصرية ولا تقبل النقاش.

وطالبت الدول العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات السويدية، منتقدة الموقف السلبي لحكومة السويد وأيضًا المجتمع الدولي على تخاذله وصمته في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي أدت إلى استياء وغضب شديدين لدى أكثر من ملياري مسلم بمختلف دول العالم.

الدول العربية الحريات الدينية القوى العاملة بمجلس النواب النائبة سولاف درويش المنتجات السويدية المصحف الشريف حرق المصحف الشريف

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