"ماركا" تكشف هوية الأندية المهتمة بضم مبابي بعد عرضه للبيع

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها،اليوم الأحد، عن الأندية المهتمة بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبات مبابي على قائمة باريس للبيع هذا الصيف بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق، التي تخوض مباريات الموسم التحضيري.

وقالت الصحيفة، أن هناك تنافسا خماسيا على ضم مبابي هذا الصيف بوجود 3 أندية إنجليزية وهم تشيلسي، توتنهام ومانشستر يونايتد، بجانب ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.

قصة مبابي مع باريس سان جيرمان بدأت مطلع الشهر الجاري عندما أبلغ اللاعب إدارة ناديه بعدم رغبته في تفعيل شرط تمديد عقده معهم حتى 2025 ورغبته في الرحيل عقب نهاية تعاقده.

ومنذ ذلك الحين وتحاول إدارة النادي الباريسي إقناع اللاعب بتمديد العقد والحفاظ على حقوق النادي المادية، ولكن في ظل إصرار اللاعب على عدم تمديد العقد وضعه النادي أمام اختيار من اثنين إما الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية أو تمديد عقده.