الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ماركا" تكشف هوية الأندية المهتمة بضم مبابي بعد عرضه للبيع

مبابي
مبابي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها،اليوم الأحد، عن الأندية المهتمة بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبات مبابي على قائمة باريس للبيع هذا الصيف بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق، التي تخوض مباريات الموسم التحضيري.

وقالت الصحيفة، أن هناك تنافسا خماسيا على ضم مبابي هذا الصيف بوجود 3 أندية إنجليزية وهم تشيلسي، توتنهام ومانشستر يونايتد، بجانب ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.

قصة مبابي مع باريس سان جيرمان بدأت مطلع الشهر الجاري عندما أبلغ اللاعب إدارة ناديه بعدم رغبته في تفعيل شرط تمديد عقده معهم حتى 2025 ورغبته في الرحيل عقب نهاية تعاقده.

 ومنذ ذلك الحين وتحاول إدارة النادي الباريسي إقناع اللاعب بتمديد العقد والحفاظ على حقوق النادي المادية، ولكن في ظل إصرار اللاعب على عدم تمديد العقد وضعه النادي أمام اختيار من اثنين إما الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية أو تمديد عقده.

كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان قائمة باريس

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

المشدد 15 عامًا لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

تسليم 9024 شقة للموظفين بمشروع "زهرة العاصمة"

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية