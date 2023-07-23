الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بمقاطعة منتجات السويد بعد تكرار واقعة حرق المصحف الشريف

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الدول العربية والإسلامية بمقاطعة المنتجات السويدية وعدم السفر إلى السويد، مع اتخاذ مواقف جادة في هذا الصدد لنصرة الدين الإسلامي والمصحف الشريف.

ووصف "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، قرار السلطات السويدية بالسماح بحرق المصحف الشريف، وذلك من خلال تنفيذ سويدي متطرف بتدنيس القرآن الكريم، وأقدم تحت حماية السلطات السويدية على تمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد ومزق المتطرف السويدي صفحات من نسخة للقرآن الكريم ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد في القرآن الكريم وأشعل فيه النار، وصفه بالمؤسف والخطير، لأنه أدى إلى استفزاز أكثر من ملياري مسلم بمختلف دول العالم.

وأكد أن تلك الانتهاكات ضد كتاب الله "المصحف الشريف" تعد جريمة مكتملة الأركان ترفضها كل القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام الأديان والكتب المقدسة ومنع ازدراء الأديان، مشيرًا إلى أن هذه الاستفزازات تثير مشاعر المسلمين، وهي مرفوضة جملة وتفصيلًا.

وطالب المهندس محمد المنزلاوى بإصدار قرارات حاسمة بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها أو السفر إليها، مشددًا على ضرورة سن تشريع دولى لتجريم الإساءة إلى الأديان والكتب السماوية.

المهندس محمد المنزلاوى مجلس الشيوخ المنتجات السويدية المصحف الشريف ستوكهولم

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