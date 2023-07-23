الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: الدولة تسمع كل الأصوات الجادة لتحقيق مصلحة الوطن

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تسمع كل الأصوات الجادة لما يحقق صالح الوطن، ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح إليه ونعمل من أجله.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين يجب أن يفخروا بما تحقق عبر التاريخ الحديث منذ الاستقلال.

وتابع السيسي: "مسيرتنا الوطنية تمضي إلى الأمام رغم الصعاب والتحديات نتطلع إلى المزيد"، مؤكدًا أن آمال المصريين تلامس حواف السماء، ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

السيسي ثورة 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو الرئيس السيسي الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

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