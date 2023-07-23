الرئيس السيسى: الدولة تسمع كل الأصوات الجادة لتحقيق مصلحة الوطن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تسمع كل الأصوات الجادة لما يحقق صالح الوطن، ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح إليه ونعمل من أجله.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين يجب أن يفخروا بما تحقق عبر التاريخ الحديث منذ الاستقلال.

وتابع السيسي: "مسيرتنا الوطنية تمضي إلى الأمام رغم الصعاب والتحديات نتطلع إلى المزيد"، مؤكدًا أن آمال المصريين تلامس حواف السماء، ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.