لماذا لم تتطور ادراة الازمات في مصر؟

الحوار مع الجمهور هو المدخل الصحيح لإدارة الأزمات إعلامبا في العصر الرقمي.

لا توجد وصفة ثابته لإدارة الأزمات .. والجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هو البطل.

تطورت مفاهيم إدارة الأزمات من عدة زوايا، أهمها انه لم يعد ينظر اليها كعملية او خطوات ثابتة،وانما كعملية متغيرة تؤثر وتتأثر بعديد من العوامل التنظيمية والداخلية والخارجية للأزمة او الكارثة ، خاصة مدي كفاءة المنظمة( سواء حكومية أو خاصة أو أهلية ) في إدارة الأزمة وتفاعلات اطراف الأزمة ومدي استجابة المنظمة ولوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .

وتعتبرإدارة الأزمات في التحليل الأخير وظيفة تنظيمية حاسمة تنطوي على التخطيط والاستجابة الديناميكية للحوادث عند حدوثها ، والتي تتفاعل غالبًا بطرق غير متوقعة، ويمكن للآثار المتتالية لأزمة ما أن تقوض من قدرة بلد او منظمة ما على العمل بفعالية ، ما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالناس والهياكل والأصول والسمعة.. وبشكل عام يلعب الاتصال والإعلامأدوارا متعددة ، بالغة الأهمية في التعامل مع الأزمة في مراحلها المختلفة ، وقد أدى ظهور عدد كبير من أدوات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغيير المشهد في إدارة الأزمات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ، واكتسبت وسائل التواصل الاجتماعي قدرات كبيرة على منع حدوث أزمة او تفاقمها، كما أصبح من الممكن العمل في إدارة الأزمة من خلال البرمجيات المتاحة مثل منصات المناقشة عبر الإنترنت ومجمعي الأخبار ، كذلكيمكن للمنظمات الآن نشر واكتساب وتحليل المعلومات بشكل أكثر كفاءة وبشكل شامل ، ومن ثم لايمكن للمنظمات الخاصة اوالعامة او التابعة للمجتمع المدني تجاهل هذه القدرات، وانما العمل علي الاستفادة منها وادماجها ضمن جهودها لادارة الازمة والاستجابة الفعالة لها .

والدرس المهم انه لاتوجد وصفة ذهبية او نهجا واحدا ناجحا ، او ارشادات ثابتة لادارة الازمات نتيجة اختلاف طبيعة كل منها وسياقها ومدي قوتها من جهة ، وحجم المنظمة وتباين قدراتها من جهة أخري، ويؤكد ماير ان "إدارة الأزمات بطبيعتها محفوفة بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة ، انها – يقصد إدارة الأزمات – رحلة من الموافقة المستمرة، ولا نهاية للرحلة. وعموما هناك تطوير وتجريب في ادارة الازمات يجري جنبا الي جنب مع دراسة تقييم ادارة بعض الازمات والتعلم منها ، واستخلاص الدروس المستفادة منها ، كما ظهرت محاولات جديدة ،ولكنها محدودة لتحليل الازمات من خلال نماذج رياضية ونماذج محاكاة علي برامج الحاسوبوتطبيقات الذكاء الاصطناعي، منها علي سبيل المثال محاولة حديثة لاستخدام نماذج نظرية الألعاب في البحث المتعلق بادارة الكوارث الطبيعية في مراحلها المختلفة ، وتفترض هذهالنماذج اشتراك وتفاعل الوكالات الحكومية والشركات الخاصة ، باعتبارهم لاعبين في لعبة الإغاثة أثناء مواجهة الازمات والكوارث، ويتم استخدام ألعاب المهاجم – المدافع بشكل متكرر نسبيًا لنمذجة كل من التجارب السابقة و الاستجابة لكارثة ما ، وتخصيص الموارد الدفاعية والألعاب المتسلسلة / المتزامنة ،وذلك بهدف تقديم رؤى حول المستوى الأمثل من القرارات المتعلقة بالاستثمار الدفاعي ، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مواجهة وقوع الازمة او الكارثة.

خلاصة القول إن إدارة الأزمات هي عملية مركبة ، تتكون من أنشطة التقييم لمقدمات وبوادر الأزمة ،وتطبيق الاحتياطات اللازمة للتعافي من الأزمة بأدنى حد من الخسائر ، بكلمات اخري ان إدارة الأزمات أو الاستجابة لها هي عملية تتضمن مجموعة من الأنشطة مثل التقدير والوقاية من الأزمات ، والاستعداد لها ، وتحديد خصائصها ، والتخطيط المرن للتعافي ، وتحديد آليات التعلم وإعادة الجدولة والتطبيق . ومن الأفضل دائما العمل لمنع وقوع الأزمات .

واود الاشارة الي ان ادبيات الازمات تكاد تجمع على ان اول كتاب في ادارة الازمة نشره فينك Finkعام 1986 في الولايات المتحدة ، ومن الشيق ان اول كتاب باللغة العربية عن ادارة الازمات لم يتاخركثيرا ، اذ نشر استاذي محمد رشاد الحملاوي أستاذ الإدارة بجامعة عين شمس كتابه الاول والرائد "إدارة الأزمات : تجارب محلية وعالمية عام 1993 "، لذلك يعتبر الحملاوي بحق رائد بحوث الأزمات في مصر والوطن العربي ، وقد اسس وحدة بحوث ودراسات الازمات بكلية التجارة ،جامعة عين شمس - اسميت بعد وفاته ، رحمه الله عليه ، الي مركز محمد رشاد الحملاوي - وقد نظمت الوحدة تحت رئاسة الحملاوي مؤتمرا سنويا عن إدارة الأزمات في مصر والوطن العربي ، كما شاركت مع الحملاوي في تحرير أول تقرير مصري وعربي عن الأزمات والكوارث في مصر المحروسة عام 1998 ، ثم غطي التقرير عام 1999. القصد لم يتاخر ظهور بحوث ودراسات إدارة الأزمات في مصر عن ظهورها في الولايات المتحدة ، لكن الدمج والتعاون بين الجهود النظرية والممارسات والتطبيقات العملية ساعد كثيرا علي تطور الدراسات الامريكية والاوربية في هذا المجال ، بينما استمر الطابع النظري النقلي في أغلب الدراسات والبحوث والكتابات المصرية والعربية .

اتصال وإعلام الأزمات :

بدأت تظهر في الثمانينات مقالات قصيرة عناتصال وإعلام الازمات في المجلات الموجهة للممارسين، وكانت هذه المقالات عادةً تقارير عما فعله الممارسون عند مواجهة الأزمات، ومن هذه المنشورات المبكرة جاءت قوائم بما يجب على المديرين فعله وما لا يفعله عند مواجهة الأزمات. ويعرف كومبس اتصالات الأزمة بانها عمليات جمع ومعالجة ونشر المعلومات المطلوبة لمعالجة حالة الأزمة في مراحلها المختلفة ( قبل واثناء وبعد الأزمة) وتشمل فترة ما قبل الأزمة ، جمع المعلومات حول المخاطر والأزمات ، واتخاذ القرارات حول كيفية إدارة الأزمات المحتملة ، وتدريب الأشخاص الذين سيشاركون في عملية إدارة الأزمات، ويشمل التدريب أعضاء فريق الأزمات والمتحدثين باسمالمنظمة أو الحكومة اثناء الأزمات.

ويركز الاتصال أثناء الأزمات علي كيفية إنشاء ونشر رسائل الأزمات إلى الأشخاص خارج الفريق،أى الجماهير الداخلية والخارجية ، علاوة على جمع المعلومات ومعالجتها لمساعدة فريق الأزمات في اتخاذ القرارات المناسبة . وتتضمن مرحلة ما بعد الأزمة تحليل جهود إدارة الأزمات ، وإبلاغ التغييرات اللازمة للأفراد ، وتقديم رسائل لمتابعة الأزمة حسب الحاجة.

بينما تؤكد التعريفات الحديثة في العصر الرقمي لاتصالات الأزمات على أنه الحوار بين المنظمة و الجمهور قبل وأثناء وبعد الأزمة . ما يعني التفاعلية بين الجمهور والمنظمات المختلفة ، واحترام المنظمات لآراء وتعليقات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد انتهي الاتصال من اعلي ( المنطمة ) الي اسفل (الجمهر ) وصار الجمهور لاعبا رئيسيا . كما تشدد التعريفات الحديثة ايضا أن الاتصال والإعلام في الأزمات هو محاولة للسيطرة على المعلومات وتهدئة رد فعل الجمهور السلبي عندما يحدث تغيير مفاجئ ودراماتيكي في المنظمة قد يؤدي الي تلطيخ سمعتها وتعرض استقلاليتها للخطر. لذلك لابد من التركيز علي استعادة الشرعية التنظيمية من خلال إجراءات مناسبة أو ملائمة ، أهمها التفاعل والحوار مع الجمهور ، والصدق والشفافية .

ومع ذلك يمكن القول بان اتصالات وإعلام الأزماتتفتقر إلى تعريف او مفهوم متفق عليه بين الباحثين والخبراء ، كما هو الحال في تعريفالمخاطر أو الازمات ، وذلك بسبب الطبيعة البينية لدراسات الاتصال ، فهو مجال او تخصص جديد يجمع باحثي وخبراء في الاتصال والصحافة والاعلام والعلاقات العامة، جنب الي جنب مع باحثين وخبراء في الادارة وعلم النفس والاجتماع والسياسة وغيرها من التخصصات المهتمة بادارة الأزمات ، ومع ذلك فثمة اتفاقات ضمنية او صريحة علي بعض مكونات اتصالات الازمة ووظائفها في المراحل المختلفة للازمة ، لعل اهمها استخدام وسائل الاعلام التقليدية والجديدة في اتصال واعلام الجماهير الداخلية والخارجية للمنظمة في المراحل المختلفة للأزمة ، مع ضرورة اقامة حوار وتفاعل مباشر مع جماهير المنظمة للتوصل الي افضل استجابة أو مواجهة ممكنة للتحديات التي تفرضها الأزمات .

اما أهداف اتصالات وإعلام الازمات فتتلخص فى تحقيق السلامة العامة وحماية سمعة المنظمة ، والتخفيف من الاثار السلبية ودعم الاتجاهات والسلوك الايجابي نحو المنظمة ، وذلك من خلال دعم الثقة بين المنطمة والجمهور من خلال الحوار والمكاشفة وعدم إخفاء المعلومات ، والحضور الرقمي المؤثر والرقمي للمنطمة من الدقائق الأولي للأزمة . ويأتي بعد السلامة العامة اصلاح الصورة الناجم عن السمعة ، وهي مهمة تقوم بها اتصالات الازمة ، ويؤكد كومبس أن الاتصال ضروري في جميع اجزاء عملية إدارة الأزمات ، ويمكن تقسيم عملية إدارة الأزمات إلى فئتين رئيسيتين: هما إدارة المعلومات،وادارة المعني ، وتتضمن إدارة المعلومات جمع وتحليل ونشر المعلومات ، ونشر المعرفة التي تم إنشاؤها من خلال تحليل معلومات الأزمة ، بينما تتضمن إدارة المعنى محاولات إدارة تصورات عن الأزمة.