الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تشات جى بى تى" متاح لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد

iPhone
iPhone

ذكر موقع (تك كرانش) التقني اليوم الأحد، أن تطبيق (ChatGPT) سيصبح أخيرًا متاحًا لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد (Android).
وأوضح الموقع أنه بعد شهرين من إطلاقه نظام (أي أو إس- iOS)، يتوفر (ChatGPT) لـ"الطلب المسبق" لمستخدمي (Android) الذين يرغبون في استخدام روبوت الدردشة في كل مكان أثناء التنقل.
وقال "إذا كان التطبيق يحظى بشعبية في إصداره لهواتف (iPhone)، فمن المتوقع أن نرى بعض الأرقام الكبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف "يبدو أن تطبيق (ChatGPT) على (Android) مطابق إلى حد ما لتطبيق (iOS) في الوظائف، مما يعني أنه يحصل على معظم ميزات الإصدار القائم على الويب إن لم يكن كلها، يجب أن تكون قادرًا على مزامنة المحادثات والتفضيلات عبر الأجهزة".

تشات جي بي تي اليوم الأحد شات جي بي تي روبوت تطبيق ChatGPT

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