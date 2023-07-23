الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران طنطا: العقيدة تعتمد على الفكر السليم والأعمال الصالحة

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، في تصريح صحفي له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه منذ البدء عبادتنا الأرثوذكسية كانت تستند الى أمرين لا ينفصل أحدهما عن الآخر عقيدة مستقيمة وأعمال فضيلة صالحة، والاثنان مرتبطان ارتباط النفس بالجسد بحيث انّ فصلهما يعني تفريق ما جمعه الله.

وتابع مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، بالتالي لا تعود مقبولة أمامه الواحدة دون الأخرى، فالعقيدة في الأرثوذكسية ليست نظريّة كما أنها ليست مجموعة تحديدات مجرّدة، إنّما تحمل كلّ إيماننا بالإله الحقيقي الذي نعبد، وهي تسكب هذا الإيمان في مسيرة حياتنا الأرضيّة. 

 وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، لهذا كل انحراف في العقيدة هو انحراف في الإيمان، أي انحراف في علاقتنا مع الله النتيجة الطبيعيّة لهذا الانحراف في العلاقة مع الله، يكمن في الانحراف في مسيرة الحياة نحوه وفي حفظ وصاياه. فكما انّ الجسد يتحرّك بقوّة النفس، هكذا الأعمال الصالحة تُكمَّل بقوّة الإيمان المستقيم. 

أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو الانبا نيقولا انطونيوس لانبا نيقولا انطونيو نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو نيقولا انطونيو

الأكثر قراءة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية