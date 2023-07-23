الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"BBC": ارتفاع التضخم وسعر الفائدة يضربان الاقتصاد البريطانى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت  شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها، إن التضخم يعصف بالاقتصاد البريطاني، مشيرة إلى استمرار ارتفاع معدلات الفائدة والأسعار أيضًا.

- الأسعار أعلى بنسبة 7.9٪ عن العام الماضي

وقالت الشبكة البريطانية، رغم أن التضخم ربما يكون قد انخفض قليلًا الفترة الماضية، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة للغاية في بريطانيا بل إن الأسعار أعلى  الآن بنسبة 7.9٪ في المملكة المتحدة مما كانت عليه قبل عام  بشكل عام شهدت بريطانيا أسوأ ارتفاع ممكن في  أسعار الطاقة والغذاء العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن نقص العمال بعد وباء كورونا.

 وأشارت "بي بي سي" إلى أن بريطانيا تواجه الآن ما يعرف بأنه التضخم "الأساسي"، وهو طريقة لحساب التضخم يستبعد منها أسعار الطاقة والغذاء، موضحة  أنه وصل إلى أعلى معدل له منذ 30 عامًا في بريطانيا.

- ارتفاع معدلات الرهن العقاري

ووفقًا لـ"بي بي سي"، فإن بريطانيا ليست وحدها  التي تعاني من ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ففي الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا تميل صفقات الرهن العقاري ذات السعر الثابت إلى أن تستمر عادة لمدة 25 أو 30 عامًا،  وأشارت بي بي سي إلى أنه ما زال من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل وقد تظل مرتفعة لفترة.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد كشفت عن مدى تردي الأوضاع الاقتصادية، في بريطانيا وتحديدًا أوضاع الأطباء، مشيرة إلى أن كبار الأطباء يتجهون الآن لترك العمل في المملكة المتحدة والسفر للخارج، وتحديدًا أيرلندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، وذلك هربًا من تدني الرواتب ورغبة في الحصول على حياة ومعيشة أفضل.

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