الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس أجنبى حاول تهريب كمية مواد مخدرة عبر مطار القاهرة

مواد مخدرة
مواد مخدرة

أمرت نيابة النزهة بحبس أجنبي حاول تهريب كمية من المواد المخدرة عن طريق مطار القاهرة، كما أمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليل تلك المواد وإعداد تقرير نهائي بجوهرها.

وكانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي قد نجحت في ضبط راكب أجنبي بحوزته بعض من مخدري الحشيش والماريجوانا، حيث أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما استوقف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية  الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك، وهاني مصطفي رئيس القسم، و اللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وقام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط كيس أسود بداخله عشب نبات الماريجوانا بوزن ٣٨ جرامًا وعبوة بها زيت الحشيش المخدر. 

وأمر محمود عبد النبي عباس، مدير الإدارة الأولي بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، و تم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

وبإخطار اللواء حاتم نصار مدير مباحث مطار القاهرة أمر بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

إتخاذ الإجراءات القانونية أثناء إخطار ارسا إخطار النيابة إجراءات القانونية اجراءات احال

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