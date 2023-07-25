بعد خسارته مطاعمه.. كيف تعاطف المصريون مع أزمة الشيف بوراك؟ (بيانات)

من المعروف أن الشيف بوراك أوزدمير هو واحد من أشهر الطهاة التركيين، الذي يملك سلسلة مطاعم باسم CZN Burak، ويتمتع بشعبية واسعة في الوطن العربي، حيث يشارك متابعيه فيديوهات تظهر موهبته في الطهي وحسن تعامله مع الجمهور، لكن هذا الشيف المحبوب يعاني من أزمة حادة في حياته الخاصة والعملية، بسبب خلافه مع والده، الذي اتهمه بالاحتيال عليه وبيع حقوق اسمه دون علمه.

نشر الشيف بوراك فيديوهات مفاجئة، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، يحكي فيها تفاصيل الخلاف مع والده، وكيف باع هذا الأخير حقوق ملكية اسم نجله إلى رجل أعمال أجنبي، دون إبلاغه أو استشارته، وأضاف أن هذا التصرف جعله يفقد ملكية كل مطاعمه ما عدا مطعم واحد في إسطنبول.

وأكد الشيف بوراك أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، متهما إياه بالخيانة والسرقة، وطالب متابعيه بعدم الانخداع باللصوص الذين يستغلون اسمه وصورته، كما أشار إلى أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده، وأن لديه خططا جديدة لافتتاح مطاعم أخرى في دول مختلفة.

وليست هذه المرة الأولى التي يختلف فيها الشيف بوراك مع والده، فقد سبق أن نشبت خلافات بينهما على خلفية زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب منطقة هاتاي في فبراير الماضي. حيث سعى الشيف بوراك إلى تقديم يد العون لضحايا الزلزال في موطنه، لكن والده حاول عرقلة مساعداته وتدخل في شؤونه، فقرر الشيف قطع جميع صلاته مع والده، وإنشاء منظمة خيرية خاصة به.

تضامن واسع

أثارت أزمة الشيف بوراك ردود فعل كبيرة من قبل جمهوره في مصر والوطن العربي، الذي عبر عن تضامنه مع المحبوب المظلوم، ودعمه في مواجهة والده الجشع.



وانهالت التعليقات على فيديوهاته، مؤكدة أنه يستحق النجاح والاحترام، ومشيدة بإنسانيته وكرمه، كما تصدر اسم الشيف بوراك قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، حيث أطلق المغردون هاشتاغات مثل #بوراك_مظلوم و #نحن_معك_بوراك و #الشيف_بوراك_في_قلوبنا.



الأكثر بحثًا

في الساعات القليلة الماضية، تصدر أزمة الشيف بوراك مع والده محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الشيف التركي، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية.



ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول أزمة الشيف بوراك، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا منذ الساعة الخامسة صباحًا، يوم 22 يوليو الجاري، بنسبة 39 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل إلى 82 عملية بحث، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ثم يبلغ ذروته قرب الواحدة صباحًا، يوم 23 يوليو الجاري، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.



كان أكثر المحافظات المصرية التي بحثت عن الشيف التركي بوراك مع والده، عبر "جوجل"، هي دمياط بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها كفر الشيخ بنسبة 96، ثم مطروح بنسبة 85، والمنوفية بنسبة 83، والشرقية بنسبة 82 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.