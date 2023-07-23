أمل أحمد مصطفى: معرض "ومن أول السطر" إعادة ميلاد لحياة متجددة

يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فعاليات المعرض الفردي الخاص "ومن أول السطر"، للفنانة التشكيلية أمل أحمد مصطفى.

ويفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة، من مساء الأربعاء المقبل، ويفتتحه الفنان دكتور محمد شاكر، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية.

كما يعرض فيلم "ختان الروح" ضمن فعاليات المعرض، والذي يستمر حتى 1 أغسطس 2023.

ـ "ومن أول السطر" إعادة ميلاد لحياة متجددة

وكشفت الفنانة أمل أحمد مصطفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن ملامح معرضها الفردي "ومن أول السطر"، مشيرة إلى أن المعرض يضم 40 لوحة و3 مانيكان.

ومعرض "ومن أول السطر"، هو الجزء الثاني أو امتداد لمعرضي السابق "تعويذة" والذي أقمته العام الماضي.

ولفتت "مصطفى" إلى أن معرض "ومن أول السطر"، يتناول ولادة جديدة، أو إعادة ميلاد لحياة متجددة. الطبيعة نفسها تتغير كل يوم الشجرة تجدد اللحاء، الحيوانات والحشرات والزواحف تغير جلودها. وأنا أحاول أن أتعلم من الطبيعة الأم، وأغزل ثيابًا جديدة لروحى أتأقلم بها مع التغيير السريع الذى يحدث فى عالمنا المعاصر.

وأضافت الفنانة أمل أحمد مصطفى: أغزل لروحى ثوبًا جديدًا من نسيج لونى يشبه ألوان الطيف. أحيكه برقائق مخملية، أُحكم بها الأزرار. أضمد جراح الروح جرحًا جرحًا، وأعيد كتابة العهد من جديد. فالأزرار كمقابض الأبواب تفتح لى عالمًا رحبًا مضيئًا تنير بقعاً أظلمت فى القلب منذ عهد بعيد وشيئا فشيئًا تتضح الرؤى وتزول العتمة ومن أول السطر أبدأ من جديد.

يُشار إلى أن الفنانة أمل أحمد مصطفى، فنانة مصرية أمريكية. بدأت بدراسة الفن بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور جامعة الإسكندرية واستكملت دراستها بالولايات المتحدة لتحصل على بكالوريوس الفنون في الرسم والتصوير ودبلومة فى تصميمات القماش من جامعة نيو جيرسى سيتى يونيفرستى. NJCU عام 1998 وبكالوريوس التربية الفنية من نفس الجامعة عام 2004. ثم حصلت على الماجستير MFA في التصوير من جامعة وليام باترسون WPU بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

شاركت في العديد من المؤتمرات والمعارض الجماعية والفردية في مصر والعالم مثل مؤتمر النحت والإبداع العربى، سمبوزيوم البرلس الدولى فى مصر، معارض فردية فى متحف أحمد شوقي بالقاهرة. الهناجر بدار الأوبرا وأتيليه الإسكندرية وقصر الإبداع بالإسكندرية، Power Art Center WPU نيوجيرسي، معرض الفن المستقل - نيويورك. معارض جماعية فى مصر وأمريكا والعراق وفلسطين وفنلندا، كما حصلت على جوائز تقديرية عديدة آخرها معرض شروق بوسعادة دولة الجزائر. عملت كمصممة أقمشة فى نيويورك فور تخرجها ثم اتجهت لتدريس الفن فى المدارس الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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