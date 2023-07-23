فى عيد ميلادها.. محطات فى حياة سمية الألفى

يحل اليوم الأحد الموافق 23 يوليو، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة سمية الألفي، حيث ولدت فى 23 يوليو عام 1953، وحصلت على ليسانس الآدب من قسم الإجتماع بجامعة القاهرة، وبدأت مشوارها الفنى خلال السبعينيات من القرن الماضى، وتزوجت أربع مرات، أبرزهم كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، وانجبت ولدين.

حياة سمية الألفي

فى عام 1953، ولدت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، فى محافظة الشرقة، وتخرجت من جامعة القاهرة، وظهرت للمرة الأولى فى مسلسل “أفواه وأرانب”، كما تزوجت الألفى ثلاث مرات، وانتجبت ولدين، وبدأت زيجاتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوى وهو والد أولادها أحمد وعمر، ثم انفصلت وتزوجت الملحن مودي الإمام، ولم تدم طويلًا، وانفصلت ثم تزوجت المخرج جمال عبد الحميد، وانفصلا، ثم تزوجت المطرب مدحت صالح وكانت أقصر فترة زواج.

أعمال سمية الألفي

فى سبعينيات القرن العشرين، ظهرت الاألفى من خلال التلفزيون، ثم بعد ذلك شاركت فى مسرحية “أولاد علي بمبة”، واتجهت بعد ذلك للسينما لتظهر فى العمل الفنى، الحساب يا مدموزيل، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

الأعمال الفنية

- تلك الأيام

- دماء بعد منتصف الليل

- ليل ورجال

- الشيطان يستعد للرحيل

- إلى أين تأخذني هذه الطفلة

- نوع من الرجال

- أسعد الله مساءك

- القرداتي

- حد السيف

- مشوار عمر

- فقراء ولكن سعداء

- الموظفون في الأرض

- علي بيه مظهر و40 حرامي

- الطوفان

- الحلال والحرام

- عندما يبكي الرجال

- السطوح

- المجهول

- شاطئ الحظ

- رحلة عيون

- وضاع حبي هناك

- وكالة البلح

- أذكياء لكن أغبياء

- عيب يا لولو .. يا لولو عيب

- الحساب يا مدموازيل

- الكداب

- محسبشي حسابه

- فخ الثعالب

الأعمال الدرامية

- نجوم الظهر

- شاطيء الخريف

- كناريا وشركاه

- القلب إذا هوى

- شمس منتصف الليل

- العطار والسبع بنات

- منشية البكري

- مقام المالطي

- ليلة مقتل العمدة

- الأقدار

- أحلام مؤجلة

- ع الحلوه والمره

- البرج اللى فاضل

- ميراث الريح

- المفتاح الضائع

- اللعب في المضمون

- بريق منتصف الليل

- أحلام وردية

- أوراق من المجهول

- سنوات الغربة

- عزبة المنيسي

- لن أمشي طريق الأمس

- الصياد والأفعى

- اثنين في واحد

- عزبة القرود

- المزاد

- قشتمر

- قلب الأسد

- الوديعة

- بوابة الحلواني

- وكان لقاء

- اللاعبون بالنار

- آن الأوان

- ليلة هروب

- ليالي الحلمية

- رقيب لا ينام

- الراية البيضا

- الطبري

- النهر لا يحترق

- الأفيال

- رحلة المليون

- الحياة مرة أخرى

- قلب من ذهب

- بستان الشوق

- زهرة البنفسج

- أرزاق

- أيوب البحر

- أبواب المدينة (ج1)

- قلبي على ولدي

- نساء في شعاع النبوة

- أفواه وأرانب

- بستان الشوك

- قطار منتصف الليل

- لا أنام

- ماشي يا دنيا ماشي

- الهاربان

- الشاطئ المهجور

- البركان الهادئ

- لمن اترك كل هذا

- الحب والصبار

- نهاية القصة

- حلم رجل بسيط

- مين اللي فيهم

- حالة خاصة

- أزواج وزوجات

- الخطة

- أقوى من الطوفان

- الخروج من الدائرة

- الوسادة الخالية

- جنة حتحوت

- سهرة تليفزيونية

- تحت الملاحظة

ملحمة كبريت

- ألوان

- حبيتك بالصيف

- اعتراف

- شقة وألف ساكن

- عناق الموت والحياة-نجوى

- ولا في الأحلام

- الحب أقوى

- نساء الصمت

- قضية بدون متهم

- الحب كلمة من حرفين

- فتاة مسئولة

- لعبة الصمت

- سواق التاكسي