اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الهبوط فى الموسم الجديد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك تقبل للانتقادات البناءة بصدر رحب من الجميع، من أجل إصلاح الأخطاء والسلبيات.

وأضاف “الكومي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ما يدور عن إلغاء الهبوط عاري تمامًا من الصحة، ولم يتم مناقشته مطلقًا".

وأضاف إيهاب الكومي: "حتى هذه اللحظة لم يتم طرح الأمر، وهناك جلسة يوم الإثنين المقبل، من أجل الاتفاق على نظام الموسم الجديد، والجمعية العمومية هي سيدة الموقف ولو اجتمعت لديها كل الحق بشأن دوري المحترفين، لكن اتحاد الكرة سيدعو إلى جلسة ودية لمعرفة كافة الآراء".

واستطرد: "تم عقد جلسة الأسبوع الماضي مع البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام، وطلب التحدث مع الإعلام المصري والحكام لطرح أساليب التطوير بالموسم الجديد".

واختتم الكومي: "سبب تأخر صرف مستحقات الحكام هو تأخر الشركة الراعية، ولكن تم التواصل معهم وتم التأكيد على وصول المستحقات خلال أيام قليلة، وسوف يتم صرف جزء من المستحقات، ونعد الحكام بإنهاء الأزمات التي شهدها الموسم الحالي".