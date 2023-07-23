الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بيئة يكشف أسباب الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.. وماهى ظاهرة "النينو"؟

ظاهرة النينو
ظاهرة النينو

قال علاء سرحان، أستاذ الدراسات البيئية، إن التغيرات المناخية زادت من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وتقوم بضغط الهواء الساخن لمستوى الأرض وتسبب القبة الحرارية، مما زاد من حدة درجات الحرارة وشدتها.

وأضاف “سرحان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “أننا لوتحدثنا أنه كل 10 أو 15سنة يحدث ارتفاع في درجات الحرارة بالشكل الذي نلحظه الآن، فالتغيرات المناخية زادت من حدة درجات الحرارة”، مشيرًا إلى مايحدث هذه الأيام من ظاهرة النينو من تلقبات شرق المحيط الهادي تؤدي لزيادة الحرارة وارتفاع الرطوبة وفيضانات في أماكن أخرى.

ما يحدث إنذار مبكر لمراجعة ما نقوم به من أنشطة أدت لما نحن فيه

وأوضح أن ما يحدث هو إنذار مبكر بأنه لابد أن يكون هناك وقفة قوية جدًا فيما نقوم به من أنشطة اقتصادية وحياتيه أدت لما نحن فيه الآن.

أستاذ الدراسات البيئية ارتفاع درجة حرارة التغيرات المناخية انذار مبكر ظاهرة النينو

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