السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب محافظة ملاطية شرق تركيا

زلزال
زلزال

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، عن تسجيلها، اليوم السبت، زلزالًا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة ملاطية شرقي البلاد.

وأفادت الهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" بأن الزلزال وقع في منطقة دوغان شهير عند الساعة 17:43 بتوقيت موسكو، على عمق 7.05 كلم.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت هنالك إصابات بين المدنيين، نتيجة الهزة.

وكانت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، رصدت أمس الجمعة، هزة أرضية بقوة 4 درجات ضربت مدينة كهرمان مرعش على عمق 5.5 كم تحت الأرض.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر "تويتر"، إن هزة بقوة 4 درجات ضربت عند الساعة 14:23 بالتوقيت المحلي، مدينة البستان في ولاية كهرمان مرعش، على عمق 5.55 كيلومتر تحت الأرض.

وضرب زلزالان جنوب تركيا، في السادس من فبراير الماضي، وقع الأول في الساعة 4:17 صباحًا بالتوقيت المحلي 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، امتد أثره إلى سوريا. ويعد هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.

وبعد مرور تسع ساعات وتحديدًا في الساعة 13:24 ظهرًا بالتوقيت المحلي من نفس اليوم، وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش.

وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا حسب التقديرات أكثر من 51000 قتيل و120000 مصاب، وخلّفا أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.

 

إسطنبول في دائرة الخطر

 

ويتوقع العلماء حدوث زلزال قوي تفوق قوته 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، وستشعر كل تركيا بعواقبه الاقتصادية، وفق التقارير المختلفة.

وفي محاولة التحذير من زلزال قوي يهدد إسطنبول، أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، محمد أوزهاسكي، عن أول إجراء بشأن زلزال إسطنبول المحتمل، معلنًا عن البدء في جعل مباني المدينة أكثر مقاومة للزلازل.

وقال أوزهاسكي إنه سيتم بناء 350 ألف وحدة سكنية مقاومة للزلازل، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية ستقدم دعمًا ماليًا للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من الزلزال، حيث ستوفر برنامج "تحويل على الفور" لإعادة بناء المنازل بشكل مقاوم للزلازل.

زلزال
زلزال
هيئة الكوارث والطوارئ التركية هزة أرضية محافظة ملاطية 4 درجات منطقة دوغان شهير

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