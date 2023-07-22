السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| داعية إسلامى: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار نموذج لن يتكرر (فيديو)

الشيخ محمد إبراهيم
الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث

قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنَّ الرسول الكريم صلّ الله عليه وسلم، عندما آخى بين المهاجرين والأنصار على أساس من المشاركة ليؤثر الأنصار إخوانهم من المهاجرين.

وأضاف الداعية الإسلامي، اليوم السبت، خلال حلقة من برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّنا رأينا في صورة الإخاء أو المؤاخاة، أثرا لا يمكن تصوره في أي مجتمع معاصر ليصير قدوة لنا، مشيرًا إلى أن المجتمعات لها عادات وتقاليد وموروثات، وبالتالي لا يمكن أن نرى مثل هذا الإيثار الذي وجدناه من الأنصار للمهاجرين في وقتنا الحالي لكن علينا الاقتداء والاتباع قدر المستطاع لأحد أبرز دروس الهجرة النبوية.

وأوضح الداعية الإسلامي أن الرسول أنشأ المسجد في المدينة المنورة بهدف تقوية رابطة الأخوة بين المسلمين بعد الهجرة إليها لاستكمال دعوة الخلق والبلاغ عن الله، وهجرة النبي إشارة إلى أنه مبعوث إلى الناس كافة لكي لا يقال لولا عشيرته لما بلغ أمره، فنراه نشر الدعوة في المدينة وبعدها تم له فتح مكة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس ايات بينات المؤخاة بين المهاجرين والأنصار الهجرة النبوية

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