السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شعبان يعلن تبنيه علاج "فتاة مترو حلوان" ويكشف حالتها الصحية

جمال شعبان
جمال شعبان

أعلن الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، تبنيه حالة حبيبة فتاة مترو حلوان، والتي تم رصدها من قبل المواطنين وهي تبيع الإكسسوارات، وهي بحالة صحية سيئة.

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه تم التوصل لحبيبة واسمها الحقيقي "نزهة" وعمرها 14 عامًا، ولها أخت عمرها 17 سنة، وأمها ماتت وهي بعمر سنة.

ولفت إلى أن عددًا من المواطنين صوروا الطفلة، ووجدوا أن أطرافها داكنة، وتحدث البعض عن احتمالية إصابتها بمرض في القلب، متابعًا: "الناس مكانتش عارفة توصل لها، لكن في ناس تطوعت وجابتها بالعربية إلى عيادتي، ومعها شقيقتها ووالدها وأجريت الفحوصات اللازمة ووجدت أن حالتها صعبة جدًا، وأنها وُلدت بمرض خلقي في القلب وانسداد في الصمام الثلاثي، وأنها تعيش ببطين واحد بالقلب فقط، وتعاني من وجود لزوجة عالية في الدم".

وأردف: "البنت تحتاج إلى جراحة، وممكن تتعمل على مرحلتين، وأنا بدوري هعمل تغطية للحالة بمساعدة المتبرعين والمتطوعين وهما كتير".

جمال شعبان معهد القلب حبيبة فتاة مترو حلوان اخر النهار محمد الباز

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