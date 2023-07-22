السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"جودة الدعوة" بـ"الأوقاف" تبدأ أولى جولاتها الميدانية بالمرور على 4 مساجد

لجنة ضمان جودة الدعوة
لجنة ضمان جودة الدعوة بوزارة الأوقاف

بدأت لجنة ضمان جودة الدعوة بوزارة الأوقاف، أولى جولاتها الميدانية بالقاهرة الجديدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، بالمرور على أربع مساجد، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق أعلى درجات ضمان الجودة والتميز الدعوي.

ورافق مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية خلال الجولة الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور أحمد حسين إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والدكتور رضا عبد الواجد يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف.

وتم المرور على مساجد: حسن الشربتلي، والحمد، وفاطمة الشربتلي، والمهند، وفحص المساجد وملحقاتها ، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأن الزيارة ومناقشته مع السلطة المختصة بالوزارة .
 

نة ضمان جودة الدعوة وزارة الأوقاف ضمان الجودة والتميز الدعوي حسن الشربتلي

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