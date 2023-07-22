مصرع طفل غرقًا داخل ترعة بدائرة قسم شرطة النوبارية

لقى طفل مصرعه غرقًا داخل ترعة قرية حسين أبو اليسر، التابعة لدائرة مركز شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز شرطة وادى النطرون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، إخطارًا يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيّن أنه تم انتشال جثة الطفل، وتبين أنه يدعى"نادر شريف رزق يونس" سبع سنوات، غرق أمام منزله بقرية حسين أبو اليسر تبع قسم غرب النوبارية وتم استخراجه بمعرفه الأهالي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.