المتلاعبون بالأسعار.. "تموين الغربية" تواصل حملاتها لضبط محتكري السجائر

وجهت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 13 تاجر سجائر جملة وقطاعى يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 13 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

وحرر محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.