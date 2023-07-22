السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المتلاعبون بالأسعار.. "تموين الغربية" تواصل حملاتها لضبط محتكري السجائر

سجائر
سجائر

وجهت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 13 تاجر سجائر جملة وقطاعى يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 13 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

وحرر محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

تموين الغربيةتواصل حملاتها لضبط تجار السجائر المتلاعبين بالأسعار أزيد من التسعيرة استمرار الحملات السوق السوداء الرقابة التموينية النيابة العامة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية تموين الغربية دقيق بلدى مدعم خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد مواعيد قطع التيار: احذر الدقائق الحاسمة في الأسانسير

ليس مرتبطًا بارتفاع الحرارة فقط.. أسباب ونصائح للوقاية من جفاف الفم

مصدر أمنى: “متسولو الكوربة” استخدموا طُبلًا ذات أصوات مرتفعة ومزعجة

قبل انطلاقها بمهرجان العلمين الجديدة.. ما هى لعبة "الترايثلون"؟

"بيقطع عليا الطريق وبيعاكسنى".. بائعة تتهم عاطلًا بالتحرش بها بالمقطم

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»