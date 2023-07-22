السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: "جمال عبدالناصر ليس ملاكًا ولا شيطانًا.. له إنجازات وإخفاقات"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

احتفى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بذكرى مرور 71 سنة على ثورة 23 يوليو 1952، قائلًا إنه رغم تعاقب السنين والعقود لكن تظل ثورة يوليو مؤثرة حتى هذه اللحظة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن صفحات ثورة 23 يوليو لم تطوَ بعد، والاشتباك معها لا ينفض، وما زال للثورة خصوم، وللزعيم جمال عبدالناصر أعداء يحاولون تجريده من تجربته.

وأكد الباز، أن المصريين الذين يعرفون جيدًا قيمة وطنهم يستعيدون سيرة جمال، ويعرفون أن جمال لم يكن ملاكًا ولكنه لم يكن شيطانًا أيضًا، وله إنجازات وإخفاقات كأي بشر، متابعًا: "يحسب لجمال عبدالناصر أنه خرج يحمل روحه على كفه لينقذ البلد من أحوال متردية".

ولفت إلى أن الشعب المصري خرج في 25 يناير 2011 يحمل صور جمال عبدالناصر، عندما هتف الناس "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، منوهًا بأن الأهم في تجربة جمال هو بحثه الدائم عن تحقيق العدالة الاجتماعية.

محمد الباز ثورة 23 يوليو جمال عبد الناصر العدالة الإجتماعية اخر النهار

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