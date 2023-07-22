السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرمادى يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصرى فى نهائى كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري في نهائي كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - سيف تقا - جاستيس أرثر - محمود زلاكة - صامويل أمادي - محمود نبيل - عبدالرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم أيولا.

أيمن الرمادي سيراميكا كليوباترا المصرى البورسعيدى نهائي كأس الرابطة

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