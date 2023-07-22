السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحف الغردقة ينظم بطولة بمناسبة اليوم العالمى للشطرنج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 نظم متحف الغردقة بطولة للشطرنج، وذلك بمشاركة مجموعة من اللاعبين من مختلف دول العالم، يأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج، الذي يوافق ٢٠ يوليو من كل عام.

وأكد  وليد علام، مدير  عام متحف الغردقة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص المتحف على تعزيز دوره فى إلهام والتواصل المجتمعي، و إيمانًا منه بدور الرياضة المهم، وقدرتها على كسر الحواجز ومكافحة التميز والمساهمة في النهوض بالتعليم والتنمية المستدامة بأنواعها المتعددة.

وأشار إلى أن البطولة تضمنت مشاركة الفئتين من اللاعبين تحت سن ١٨ عامًا، والكبار فوق سن ١٨ عامًا، حيث حرص المتحف على تقديم شهادات التقدير على جميع المشاركين في البطولة، بالإضافة إلي تكريم الثلاثة الأوائل من كل فئة ومنحهم هدايا مقدمة من المتحف.

ويذكر أن متحف الغردقة تم افتتاحه عام ٢٠٢٠م، ليصبح أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، كما يعد أول متحف يتم بناؤه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكون إدارته بالكامل مسئولية وزارة السياحة والآثار؛ فقد تم تمويل بناء المتحف من قبل القطاع الخاص، يضم متحف الغردقة ما يقرب من ٢٠٠٠ قطعة أثرية تروى تاريخ الحضارة المصرية بدءًا من العصور المصرية القديمة، واليونانية والرومانية، مرورًا بالعصور المسيحية والإسلامية وصولًا للعصر الحديث، وتبرز هذه القطع موضوع المتحف، وهو إظهار مفهوم الجمال في مصر.

متحف الغردقة بطولة للشطرنج اليوم العالمي للشطرنج وزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر

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