السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحى أساسيًا مع الوكرة أمام لاس بالماس فى معسكر إسبانيا

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن ماركيز لوبيز، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، المحترف ضمن صفوفه حمدي فتحي، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه لاس بالماس.

ويخوض فريق الوكرة معسكرًا إعداديًا للموسم الجديد في إسبانيا، قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

وتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي للوكرة لمباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: عمير السيد.

خط الدفاع: يوسف الخطيب، المهدي علي، ترنت ساينسبري، خالد شراب.

وسط الملعب : أحمد فاضل، حمدي فتحي، عمر صلاح.

الهجوم: رابح يحيى، جيلسون دالا، محمد بن يطو.

وانضم حمدي فتحي لصفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من النادي الأهلي مقابل 3 ملايين دولار، بعقد ممتد لـ4 مواسم مقبلة، ويتقاضى حمدي فتحي راتبًا سنويًا قيمته 1.2 مليون دولار سنويًا.

وشارك حمدي فتحي بديلًا في ودية الوكرة الأولى أمام نادي إستيبونا، والتي انتهت بفوز الوكرة بهدف دون رد.

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