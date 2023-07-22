السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

مهرجان القاهرة للدراما
مهرجان القاهرة للدراما

كشفت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من مدينة العلمين، عن تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما، في نسخته الثانية والذي يقام في مدينة العلمين للمرة الأولى يوم 12 أغسطس المقبل.

وقالت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هنا العلمين"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن المهرجان تحت رئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وسيتم فيه توزيع الجوائز على نجوم الدراما الذين أبدعوا في أعمالهم خلال شهر رمضان الماضي.

وأكدت الخولي أن توزيع الجوائز على الفنانين سيكون في العلمين أوردز، مؤكدة أن مهرجان العلمين مليء بالفعاليات الفنية والرياضية والثقافية.

مواعيد حفلات نجوم الفن بمهرجان العلمين

وفي سياق آخر، أوضحت أن حفل الفنان أحمد سعد، سيكون يوم 27 يوليو، بينما يوم 28 الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومواطنها الفنان راغب علامة، ويتبعهما حفل  كايروكي، وحفل الموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح.

مراسلة القاهرة الاخبارية مدينة العلمين مهرجان القاهرة للدراما مهرجان العلمين الفنان الكبير يحيى الفخراني أحمد سعد

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