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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرصد الأزهر يطلق الدورة الثانية من المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين ببورسعيد

المعسكر التثقيفي
المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين ببورسعيد

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم السبت، الدورة الثانية للمعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين حيث توجه المشاركون في المعسكر إلى مدينة بورسعيد  لتنفيذ المعسكر المقرر عقده خلال الفترة من 22 حتى 27 يوليو 2023.

ويتضمن المعسكر برامج تثقيفية وورش عمل تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء الأزهر الشريف في مختلف دول العالم.

وأوضحت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي للمرصد، أن نجاح الدورة الأولى للمعسكر والتي أقيمت بمدينة الطور العام الماضي كانت الدافع لتنفيذ الدورة الثانية بهدف تعميم التجربة واستثمار الطلاب الوافدين بما يخدم نشر رسالة الأزهر الشريف الداعمة للسلام العالمي.

وأضافت أن فريق عمل المرصد المشارك في المعسكر يضم عدداً من الأساتذة والباحثين المتميزين في التواصل مع الطلاب مع مراعاة تنوع الجنسيات والثقافات. 

سفراء مرصد الأزهر المعسكر التثقيفي بورسعيد مرصد الأزهر

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