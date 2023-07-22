مختار جمعة يتفقد توزيع لحوم أضاحى الأوقاف بالبحيرة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سيارة لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع 2 طن من اللحوم البلدية بمحافظة البحيرة، في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، بحضور الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور عبد الحميد السيد عبدالحميد نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وجاء تفقد وزير الأوقاف لصكوك الأضاحي، على هامش زيارته لمحافظة البحيرة لمناقشة رسالة دكتوراه؛ بحضور الدكتورة إيمان بركات عميد كلية الآداب جامعة دمنهور، والشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ حامد عيسوي مدير الدعوة، والشيخ عبدالمجيد الكرماني مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ حمدي الأطرش مدير منطقة وعظ البحيرة، وتسلمت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال تفقد سيارات اللحوم، أشاد الحضور بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدين أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.