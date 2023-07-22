520 مستفيدًا من خدمات قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى بقرية ميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "بالغربية.

وأشاد المحافظ بالجهود في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "بمراكز المحافظة.

وخلال القافلة، تم توقيع الكشف على 520 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 260 مواطنًا، وتشخيص احتياج 60 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبًا، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 186 مواطنًا لنظارات طبية، وتم تسليمهم للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بالجمعية الخيرية، إلى أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة شركات الصناعات الدوائية وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء وبإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع محافظ الغربية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في مجال العيون لكل أهالي قرى "حياة كريمة "في الغربية.

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